Yeboah tre centri partendo dalla panchina | Subiamo troppe reti nei primi minuti di gara

I gol di Philip Yeboah per la salvezza del Pontedera. Dopo la doppietta alla Ternana, l’attaccante ghanese ha colpito anche domenica contro l’Ascoli e in entrambi in casi il suo contributo è arrivato alzandosi dalla panchina durante l’intervallo. Nella sfida ai marchigiani il 23enne centravanti granata è stato al centro di tre episodi-chiave del match: prima si è visto annullare un gol per un fuorigioco sfuggito al direttore di gara ma segnalato dal suo secondo assistente e confermato al video-review. Pochi minuti dopo il gol l’ha segnato – stavolta in maniera regolare – sfruttando un traversone perfetto di Kabashi innescato a sinistra da Caponi, e poi, a 7’ dalla fine e sul risultato di 1-3, si è procurato un calcio di rigore (tocco netto di Nicoletti) che però Kabashi ha sparato alto pur avendo spiazzato il portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

