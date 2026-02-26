wwe supera la ufc con incassi record per tko

il bilancio del 2025 del gruppo tko segna una stagione di risultati record, trainata dall’attività WWE e da una strategia di espansione globale che amplia la presenza mediatica e apre nuove opportunità di monetizzazione. la performance riflette una crescita significativa nei ricavi e una prospettiva di sviluppo molto ambiziosa per il 2026, con obiettivi operativi robusti e una struttura finanziaria focalizzata sull’espansione. i dati indicano ricavi della WWE pari a 1,709 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. la holding ha superato per la prima volta la soglia dei 1,502 miliardi generati dalla UFC. su questa base, le stime per il 2026 prevedono un fatturato complessivo di 5,775 miliardi di dollari e un target EBITDA oltre la soglia dei 2,2 miliardi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

