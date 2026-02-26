WWE | Spiacevole episodio per il figlio di British Bulldog

Durante un evento recente, è accaduto qualcosa che ha coinvolto il figlio di un noto protagonista del wrestling. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino questa disciplina, lasciando molti con il fiato sospeso. La situazione si è svolta senza incidenti gravi, ma ha comunque suscitato discussioni tra gli appassionati.

Un post su Facebook ha raccontato un brutto episodio occorso a Davey Boy Smith Jr. Uno spiacevole episodio è occorso a Davey Boy Smith Jr, il figlio del WWE Hall of Famer British Bulldog. Stando a quanto scritto da un fan su Facebook, durante uno show indipendente a Lloydminster, Canada, una roulotte di proprietà della federazione è stata svaligiata e tra gli oggetti trafugati spicca l'anello che i WWE Hall of Famer ricevono una volta introdotti, in questo caso l'anello di British Bulldog donato alla famiglia del defunto wrestler. "AIUTO URGENTESi cerca assistenza nel ritrovare alcuni importanti oggetti rubati questa mattina a LLoydminster. Mentre era parcheggiata in città per un evento di wrestling, la roulotte della Canadian Wrestling Elite (CWE) è stata svaligiata, con numerosi oggetti che sono risultati poi rubati.