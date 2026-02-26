WWE | discovery+ comunica agli utenti la fine della trasmissione degli eventi dal 1° aprile 2026

Dopo l'annuncio dell'arrivo della WWE su Netflix Italia, discovery+ conferma via email la fine dei diritti dal 1° aprile 2026. In queste ore discovery+ sta inviando una mail ufficiale agli abbonati, informando che a partire dal 1° aprile 2026 gli eventi WWE non saranno più disponibili sulla piattaforma. Nel messaggio si specifica che i diritti di trasmissione sono in scadenza e che, di conseguenza, gli incontri WWE verranno rimossi dal catalogo. L'abbonamento continuerà a offrire altri contenuti di intrattenimento, ma gli utenti potranno gestire o disdire il proprio piano qualora non intendano proseguire. La comunicazione arriva dopo settimane in cui la notizia era nell'aria: con l'annuncio ufficiale dell'arrivo della WWE su Netflix Italia, era abbastanza scontato che i diritti in possesso di discovery+ non sarebbero stati rinnovati.