WTA Austin 2026 risultati 25 febbraio | Taylor Townsend e Rebeka Masarova si sfideranno ai quarti

Si aprono gli ottavi di finale degli ATX Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento di Austin, negli Stati Uniti: nel tabellone principale, privo di azzurre, si disputano i primi quattro incontri, senza teste di serie in campo. Nella parte alta del tabellone la lucky loser cinese Yuan Yue liquida la magiara Dalma Galfi, sconfitta con lo score di 6-3 6-2, mentre la qualificata elvetica Rebeka Masarova regola un'altra qualificata, la statunitense Whitney Osuigwe, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. La prossima avversaria della svizzera sarà la wild card statunitense Taylor Townsend, che elimina la qualificata ceca Nikola Bartunkova, battuta per 6-1 6-4, infine nella parte bassa del tabellone la russa Oksana Selekhmeteva piega l'uzbeka Kamilla Rakhimova con lo score di 6-2 7-5.

