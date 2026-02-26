WTA Austin 2026 risultati 25 febbraio | Taylor Townsend e Rebeka Masarova si sfideranno ai quarti
Si aprono gli ottavi di finale degli ATX Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento di Austin, negli Stati Uniti: nel tabellone principale, privo di azzurre, si disputano i primi quattro incontri, senza teste di serie in campo. Nella parte alta del tabellone la lucky loser cinese Yuan Yue liquida la magiara Dalma Galfi, sconfitta con lo score di 6-3 6-2, mentre la qualificata elvetica Rebeka Masarova regola un’altra qualificata, la statunitense Whitney Osuigwe, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. La prossima avversaria della svizzera sarà la wild card statunitense Taylor Townsend, che elimina la qualificata ceca Nikola Bartunkova, battuta per 6-1 6-4, infine nella parte bassa del tabellone la russa Oksana Selekhmeteva piega l’uzbeka Kamilla Rakhimova con lo score di 6-2 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
WTA Austin, Townsend accede agli ottavi. Fuori Xinyu Wang e Anna BondarIl torneo WTA di Austin inizia il suo cammino con sei incontri dei sedicesimi di finale.
WTA Brisbane 2026, risultati 8 gennaio: Sabalenka ai quarti, eliminata AnisimovaIl torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, si allinea con il tabellone di singolare femminile ai quarti: nella giornata odierna vengono disputati...
Temi più discussi: WTA Austin 2026, buon esordio di Jovic. Avanti anche Stearns, Tomljanovic elimina Williams; WTA Austin 2026, Venus Williams si spegne subito: travolta da Tomljanovic; Statistiche Oksana Selekhmeteva/Anastasia Zakharova - Wang Xinyu/Zheng Saisai: Risultati Tennis; Tomljanovic ferma Venus: Lei e Serena sono un'ispirazione.
WTA Austin 2026, buon esordio di Jovic. Avanti anche Stearns, Tomljanovic elimina WilliamsSi sono conclusi i match di primo turno nel WTA di Austin. Sul cemento americano buona la prima per la padrona di casa Iva Jovic, numero due del seeding, ... oasport.it
WTA Austin: Tomljanovic elimina Venus Williams, Pegula si ritira dal torneoTennis - WTA | L'australiana domina nel secondo set si guadagna il passaggio del turno. Adesso è la volta della sfida con Iva. Un'altra statunitense, Jessica Pegula, si ritira dal torneo ... ubitennis.com
Ernest Townsend (Derby, 1º gennaio 1880 – 22 gennaio 1944) è stato un artista inglese, diventato famoso come ritrattista Self Portrait Unknown date oil on canvas height: 53.3 cm (20.9 in) width: 40.6 cm (15.9 in) Derby Museum and Art Gallery - facebook.com facebook