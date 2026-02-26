Wout van Aert avrebbe dovuto fare il proprio debutto stagionale su strada nella giornata di sabato 28 febbraio alla Omloop Nieuwsblad, ma il belga ha dovuto rinunciare alla semiclassica casalinga perché si è ammalato. A comunicarlo è stata la Visma Lease a Bike: “Wout van Aert non potrà partecipare all’Omloop het Nieuwsblad sabato, poiché si è ammalato. Il vincitore dell’edizione 2022 della gara si prenderà il tempo necessario per riprendersi“. Il ciclista ha dichiarato: “Ovviamente è un duro colpo per me perdere la mia prima gara, dopo essermi preparato per tutta la stagione invernale in vista delle Classiche. Abbiamo fatto un buon ritiro di allenamento in Sierra Nevada e mi sentivo davvero in forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

Wout van Aert rinvia il debutto stagionale: "Facile ammalarsi…". Come cambia il calendario

