L’attesa tornata sulle strade del racing internazionale ha subito un rallentamento importante con la diagnosi di malattia di uno dei protagonisti più attesi. Wout van Aert, campione in carica della gara, non prenderà parte alla classica belga che si svolge il 28 febbraio. La squadra di provenienza ha comunicato ufficialmente che il ciclista si trova in fase di recupero e ha scelto di prendersi il tempo necessario per ristabilirsi completamente. Il ciclista, assunto un atteggiamento positivo, ha spiegato che questa improvvisa indisposizione rappresenta un vero e proprio “colpo duro”. Nonostante si fosse preparato con grande impegno durante un ritiro in Sierra Nevada, si sentiva in piena forma e pronto ad affrontare l’apertura ufficiale della stagione su strada. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Wout van Aert posticipa l'esordio: "Troppo facile ammalarsi..." - Il calendario in ridefinizione

