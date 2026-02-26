World' s Best Hospital | quali sono i migliori ospedali bresciani nella classifica mondiale

Tra gli ospedali bresciani, il Civile si distingue per la sua posizione nella classifica mondiale, anche se non rientra tra i primi 250. A livello nazionale, invece, il Papa Giovanni di Bergamo si colloca al 14° posto, mostrando un miglioramento rispetto alla posizione precedente. Questi dati evidenziano la performance delle strutture sanitarie della regione nel contesto internazionale.

La World's Best Hospitals 2026 conferma lo stato di buona salute degli ospedali bresciani, in particolare il Civile: a livello mondiale è fuori dalla Top 250, dove invece è presente il Papa Giovanni di Bergamo, in Italia invece è al 14° posto in graduatoria, migliorando il proprio score di tre posizioni rispetto alla classifica 2025. Il report è come sempre griffato Newsweek e Statista: un vero e proprio ranking che, sulla base di innumerevoli indicatori, fotografa lo stato di fatto della sanità di ben 32 Paesi al mondo. Per World's Best Hospitals 2026 il miglior ospedale italiano è il Policlinico di Roma, seguito dal Niguarda di Milano, Humanitas di Rozzano, il San Raffaele ancora a Milano, il Policlinico Sant'Orsola di Bologna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da...

Classifica degli ospedali, dall'Humanitas a Forlanini, S. Orsola, Careggi e Monzino. Quali sono i migliori ambito per ambitoL'Italia dell'assistenza ospedaliera migliora complessivamente ma le criticità da aggredire restano ancora tante, con il Sud del Paese che, nella...

Temi più discussi: World's Best Hospitals 2026. Il miglior ospedale del mondo si conferma la Mayo Clinic di Rochester. Il primo italiano è il Policlinico Gemelli di Roma al 33° posto. Ecco la nuova classifica di Newsweek; World’s best hospitals 2026: il Civile di Brescia si piazza nella top15 degli ospedali italiani; CASTEL VOLTURNO - Pineta Grande Hospital nella classifica World’s Best Hospitals anche per il 2026: un riconoscimento che parla di cura, persone ed eccellenza; I migliori ospedali del mondo 2026.

World's Best Hospital: quali sono i migliori ospedali bresciani nella classifica mondialeLa World's Best Hospitals 2026 conferma lo stato di buona salute degli ospedali bresciani, in particolare il Civile: a livello mondiale è fuori dalla Top 250, dove invece è presente il Papa Giovanni d ... bresciatoday.it

World’s Best Hospitals 2026, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma per il settimo anno consecutivo primo classificato tra gli ospedali del Sud ItaliaWorld’s Best Hospitals 2026, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma per il settimo anno consecutivo primo classificato tra gli ospedali del ... ilsipontino.net

World’s Best Hospitals 2026, l’IRCCS Casa Sollievo si riconferma per il settimo anno consecutivo primo classificato tra gli ospedali del Sud - facebook.com facebook

World's Best Hospitals 2026, l'ospedale voluto da Padre Pio primo al Sud Italia. Casa Sollievo della Sofferenza è al 36esimo posto #ANSA x.com