World Baseball Classic 2026 | Gabriele Quattrini racconta gli obiettivi dell’Italia

Nella nuova puntata di Strike Zone, Michele Cassano e Federico Rossini intervistano Gabriele Quattrini, uno dei volti di spicco del baseball italiano. L’attenzione si concentra sugli obiettivi della nazionale in vista del World Baseball Classic 2026, analizzando le sfide e le strategie per la competizione. La conversazione offre uno sguardo diretto sulle aspettative e le prospettive del team azzurro.

Nuova puntata di Strike Zone, condotta da Michele Cassano e Federico Rossini, con ospite uno dei protagonisti del baseball italiano: Gabriele Quattrini. Marchigiano, classe 1996, Quattrini fa parte del reparto lanciatori della Nazionale italiana ed è alla sua prima partecipazione al World Baseball Classic, il torneo più prestigioso a livello mondiale per nazionali. Un approfondimento tecnico e motivazionale per capire dove può arrivare l'Italia nel baseball mondiale e quale sarà il ruolo di Quattrini nel torneo.

