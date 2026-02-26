Wizz Air e la Spagna ancora insieme | il legame si rafforza a Roma con oltre 2,2 milioni di posti

Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza in Italia, annunciando un incremento dei voli verso la Spagna per la prossima estate. A Roma, sono stati svelati i piani di espansione che prevedono oltre 2,2 milioni di posti disponibili tra le due destinazioni. La compagnia aerea conferma così il suo impegno sul mercato europeo, puntando a offrire più opzioni ai viaggiatori italiani e spagnoli.

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato oggi a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026. Dopo il successo della tappa milanese, l'incontro capitolino ha celebrato il profondo legame storico e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Aumento significativo dei collegamenti aerei tra Italia e Spagna, con Wizz Air che amplia la rete nel 2026Wizz Air prevede un aumento del 25% nei voli tra Italia e Spagna per il 2026, segnando un’importante espansione della propria rete di collegamenti...

Dal 2026 Wizz Air rafforza la base di Catania: nuovo aeromobile, Tel Aviv e più frequenze domesticheLa compagnia aerea e Sac hanno annunciato un nuovo investimento sul sistema aeroportuale del Sud-Est siciliano con l’allocazione, a partire da...

Wizz Air, aumentano i collegamenti per la Spagna da Roma Fiumicino: 12 nuove rotte per l'estate 2026La compagnia aerea ungherese metterà a disposizione dei passeggeri una capacità complessiva di oltre 2,2 milioni di posti ... roma.corriere.it

Toscana Aeroporti e Wizz Air celebrano i 2 milioni di passeggeri a Pisasecondo vettore con una quota di mercato del 9,4%, una capacità operativa aumentata del 19.4% e un network in costante crescita ... gonews.it

Aeroporti di Puglia, ora Brindisi–Bucarest più vicine: dal 30 marzo al via il volo diretto Wizz Air x.com