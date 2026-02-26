Karpathos, Malaga, Minorca e Atene si aggiungono alle destinazioni già servite. La compagnia baserà un terzo aereo e supererà gli 830mila posti in vendita L’aeroporto Catullo si prepara a un’estate 2026 all’insegna della crescita grazie a Volotea, che annuncia quattro nuove rotte internazionali e un significativo potenziamento delle operazioni sullo scalo veronese. La compagnia introdurrà i voli per Karpathos, Malaga, Minorca e Atene, ampliando così a 21 le destinazioni raggiungibili da Verona. La prima novità a decollare sarà Malaga, operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Dal 2 agosto partiranno anche i collegamenti per Atene e Minorca, entrambi previsti il giovedì e la domenica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026Roma, 28 gennaio 2026 – Aeroitalia annuncia il nuovo piano operativo per l’estate 2026 con l’introduzione di 12 rotte che andranno ulteriormente a...

Leggi anche: Aeroporto di Perugia, i voli Ryanair per l'estate 2026: le rotte nazionali e internazionali, tutte le mete

Temi più discussi: Karpathos, Malaga, Minorca e Atene: 4 nuovi voli per l'estate da Verona. E ad aprile arriva la Danimarca con Aalborg; Volotea, per l’estate 2026 quattro nuove rotte internazionali al Catullo; Volotea annuncia quattro nuovi collegamenti da Verona da agosto; 4 nuove rotte Volotea.

Karpathos, Malaga, Minorca e Atene: 4 nuovi voli per l'estate da Verona. E ad aprile arriva la Danimarca con AalborgVERONA. Quattro nuovi collegamenti per l'estate da Verona: Karpathos, Malaga, Minorca e Atene. L'annuncio arriva dalla compagnia aerea Volotea che coprirà le tratte. La prima a decollare sarà la rotta ... ildolomiti.it

Volotea annuncia 4 nuove rotte internazionali da Verona per l’estate 2026Volotea annuncia importanti novità per l’estate 2026 dalla sua base operativa di Verona. Infatti, saranno disponibili 4 nuovi collegamenti verso Karpathos, Malaga, Minorca e Atene, queste ultime due u ... md80.it

Volotea lancia 4 nuove rotte da Verona per l’estate 2026 e supera 830mila posti, +18% rispetto al 2025. #Veneto #Verona #Cronaca #Aziende #Turismo x.com

Per supportare questo ampliamento del network, Volotea baserà, durante il periodo di picco estivo, un terzo aereo a Verona - facebook.com facebook