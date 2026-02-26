Volano le coltellate a Borgo Marina due i feriti portati in pronto soccorso

Nel pomeriggio a Borgo Marina si è verificato un confronto violento tra due persone, con conseguente ferimento di entrambi i soggetti. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza, e le forze dell'ordine sono intervenute per mettere fine alla rissa e separare gli uomini coinvolti. La situazione è stata gestita sul posto senza ulteriori complicazioni.

Pomeriggio di sangue a Borgo Marina dove due nordafricani si sono affrontati ed entrambi sono rimasti feriti prima dell'arrivo dei carabinieri che li hanno bloccati e divisi. Lo scontro è partito intorno alle 16 quando, all'incrocio tra le vie dei Mille e Papa Giovanni XXIII, due cittadini.