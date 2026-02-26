Un episodio insolito si è verificato in una scuola elementare di Voghera, dove un nonno è entrato di nascosto in classe e ha schiaffeggiato un bambino accusato di aver bullizzato la nipotina. L’accaduto ha suscitato reazioni contrastanti tra genitori e insegnanti, divisi tra chi approva azioni dirette e chi le considera eccessive. La vicenda si è svolta questa mattina presso la scuola Leonardo da Vinci, in provincia di Pavia.

Un bimbo bullizza la nipotina: il nonno entra a scuola di nascosto e lo schiaffeggia. È accaduto oggi nella scuola elementare Leonardo da Vinci di Voghera, in provincia di Pavia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, l’uomo è riuscito ad eludere i controlli all’ingresso, introducendosi nei locali scolastici subito dopo il suono della prima campanella. Una volta all’interno, ha agito velocemente, colpendo il bambino prima che l’insegnante, sorpresa dall’accaduto, potesse intervenire. Choc a Voghera: nonno entra in classe e schiaffeggia il bullo della nipotina. Dopo lo schiaffo poi, il nonno anti-bullismo che ha deciso di intervenire con un fai da te che sorprende e divide l’opinione pubblica, si è dileguato rapidamente, senza lasciare il tempo per alcuna reazione da parte del personale scolastico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia il bullo della nipotina. Il gesto choc divide: giustizia fai da te o paura?

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia alunno perché “bullizzava la nipote”Protagonista dell’episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”.

Nonno entra in classe e picchia un bambino: “Sei un bullo”. Shock alla scuola primaria da Vinci di VogheraVoghera (Pavia), 26 febbraio 2026 – Un episodio inquietante, che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi, si è verificato negli scorsi...

Temi più discussi: Sei un bullo: nonno entra in aula e prende a schiaffi un bambino a Voghera; Nonno entra a scuola e schiaffeggia un alunno a Voghera; Nonno entra in aula alla scuola elementare e schiaffeggia un bambino: Aveva bullizzato mia nipote; Nonno entra in classe e schiaffeggia un bimbo che infastidisce la nipote: informate le forze dell'ordine.

Nonno entra in aula alla scuola elementare a Voghera e schiaffeggia un bambino: «Aveva bullizzato mia nipote»E' entrato nella scuola primaria «Leonardo da Vinci» di Voghera (Pavia) durante l'affluenza di insegnanti e studenti al mattino, ha raggiunto un'aula e ha schiaffeggiato ... ilmattino.it

Nonno entra in classe e per difendere la nipote schiaffeggia un alunno accusandolo di bullismoAlla scuola primaria Leonardo da Vinci di Voghera, in provincia di Pavia, un uomo, durante l’ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto una delle aule e ha colpito con uno schiaffo un b ... blitzquotidiano.it

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia il bullo della nipotina. Il gesto choc divide: giustizia fai da te o paura- - facebook.com facebook

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia il bullo della nipotina. Il gesto choc divide: giustizia fai da te o paura x.com