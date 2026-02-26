Si parla di un nuovo modello di smartphone che si distingue nel mercato grazie a un kit teleconvertitore esterno dotato di doppia lente. Le indiscrezioni indicano che questa innovazione mira ad ampliare le funzionalità fotografiche del dispositivo, offrendo maggiori possibilità di zoom e dettaglio. La presenza di questa tecnologia potrebbe rappresentare un passo avanti per il settore degli smartphone con capacità avanzate di fotografia.

in evidenza, le indiscrezioni sul vivo x300 ultra avanzano una novità rilevante: un kit teleconverte esterno a doppia lente destinato ad espandere le capacità ottiche del dispositivo. la prospettiva di packaging modulare, combinata a potenziale miglioramento delle prestazioni fotografiche, indica una direzione interessante per la linea x300. vivo x300 ultra e il kit teleconverte a doppia lente. il vivo x300 ultra dovrebbe beneficiare di un kit teleconverter esterno a due lenti, pensato per offrire un ingrandimento ottico superiore e immagini con maggiore definizione. tra le componenti emerge un obiettivo fissa da 400 mm, con la possibilità di utilizzare anche una lunghezza focale equivalente di 200 mm, favorendo una distanza focale maggiore senza sacrificare la qualità.

© Mondoandroid.com - Vivo x300 ultra primo nel settore con kit teleconvertitore a doppia lente

