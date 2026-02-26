Viviamo di scrolling tra gattini e bimbi morti Il livello delle canzoni è bassissimo a causa dei social e dell’IA | così Ermal Meta – VIDEO

Ermal Meta ieri sera, 25 febbraio, è riuscito ad entrare nella Top5 tra i 15 big che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Qualche ora dopo ha commentato a caldo “Stella stellina” in conferenza stampa: “Questa canzone, forse ne siete accorti, ma è una canzone che porta con sé un paradosso. Facciamo scrolling e vediamo gattini, feste, palestra, bambini che muoiono, e poi di nuovo macchine, tv, il cantante di turno. Questa canzone, forse ne siete accorti, ma è una canzone che porta con sé un paradosso, è il paradosso dei buoni. Se non si ascolta il testo, magari qualcuno avrebbe anche voglia di ballare, ma non è casuale, è stato fatto così apposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

