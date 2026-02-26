Dopo nemmeno un mese dal suo approdo a Pesaro Mert Durmush alla Vis è già diventato un leader. L’esterno classe 2005, in prestito dal Pisa fino al termine della stagione, ha aggiunto all’organico biancorosso dribbling e imprevedibilità. Durmush, domenica alle 14:30 arriverà al Benelli il Pontedera, mercoledì il Bra, come le state preparando? "Con la consapevolezza che saranno due gare fondamentali per la nostra stagione. Essendo entrambe in casa non le vogliamo fallire. L’obiettivo è quello di far bottino pieno". Dal suo arrivo sono state poche le soddisfazioni. "In Serie C tutte le squadre affrontano dei periodi negativi ma per il proseguo della stagione resto ottimista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vis, la spinta per i playoff viene dalla fascia. Durmush: "Due gare in casa da non fallire"

