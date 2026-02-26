Violenza sulle donne Mattarella riceve parlamentari a 30 anni dalla legge

A distanza di trent'anni dall'introduzione della legge contro la violenza sulle donne, il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale alcune parlamentari che hanno contribuito all'adozione di questa normativa. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti che hanno lavorato per rafforzare la tutela delle vittime e promuovere il rispetto dei diritti femminili. La discussione ha riguardato anche le sfide ancora presenti nel sistema.

Trent'anni fa la legge che riconosceva lo stupro come reato contro la persona. In occasione dell'anniversario il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale una delegazione delle parlamentari promotrici della normativa.