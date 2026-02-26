violazioni negli orari dei sistemi di gioco con vincita di denaro a castenaso sospesa una licenza

A Castenaso, una sala giochi ha visto sospesa la propria licenza per una settimana a causa di irregolarità negli orari di funzionamento delle slot machine, riscontrate durante un controllo delle forze dell'ordine. La misura si è resa necessaria per garantire il rispetto delle norme vigenti e mantenere la regolarità delle attività. La decisione si inserisce in un'azione di verifica più ampia sul rispetto delle regole.

Un esercizio di gioco lecito a Castenaso ha ricevuto sette giorni di sospensione, una misura disposta dal Questore della Provincia di Bologna per il mancato rispetto della normativa sull'uso degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il provvedimento è stato adottato dopo che, a seguito di controlli, sono state riscontrate reiterate violazioni degli orari stabiliti dall'ordinanza comunale. Irregolarità in un locale a Castenaso vicino Bologna I dettagli del controllo e le irregolarità riscontrate Precedenti e motivazioni del provvedimento Le conseguenze per l'esercizio e il contesto normativo Irregolarità in un locale a Castenaso vicino Bologna La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna ha agito in seguito a un controllo effettuato dalla Stazione Carabinieri di Castenaso a metà gennaio 2026.

