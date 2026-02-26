violazioni negli orari degli apparecchi di gioco con vincita di denaro a castenaso sospesa una licenza

A Castenaso, una sala giochi ha subito una sospensione di sette giorni a causa di irregolarità negli orari di utilizzo delle slot machine, rilevate dai controlli dei Carabinieri. La decisione riguarda esclusivamente le autorizzazioni di esercizio, senza coinvolgimenti di altre figure o procedure legali. La sospensione resterà in vigore fino a quando non saranno chiariti tutti gli aspetti relativi alle violazioni riscontrate.

Un esercizio di gioco lecito a Castenaso ha ricevuto sette giorni di sospensione, una misura disposta dal Questore della Provincia di Bologna per il mancato rispetto della normativa sull'uso degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il provvedimento è stato adottato dopo che, a seguito di controlli, sono state riscontrate reiterate violazioni degli orari stabiliti dall'ordinanza comunale. Irregolarità in un locale a Castenaso vicino Bologna I dettagli del controllo e le irregolarità riscontrate Precedenti e motivazioni del provvedimento Le conseguenze per l'esercizio e il contesto normativo Irregolarità in un locale a Castenaso vicino Bologna La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bologna ha agito in seguito a un controllo effettuato dalla Stazione Carabinieri di Castenaso a metà gennaio 2026.

