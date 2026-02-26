Tre giorni di musica e mercatini. Da domani a domenica il Borgo d’oro si anima con l’anteprima di Vinyl Freaks (la manifestazione vera e propria si terrà il 30 e 31 maggio) Un’anteprima diffusa realizzata da Assogaribaldi Aps e con il supporto delle attivita commerciali della zona, che coinvolgerà realtà associative, attività commerciali e spaziculturali di Porta Sant’Angelo, con la collaborazione speciale di Cia Umbria e Mercato agricolo dell’ArcoEtrusco. L’iniziativa rappresenta un momento di avvicinamento al festival di fine maggio e, al tempo stesso,un’occasione per valorizzare uno dei quartieri più vivi e dinamici della città, attraverso un programma che unisce musica in vinile, prodotti agricoli a filiera corta e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vinyl Freaks Il Borgo d’Oro si diverte. Musica e mercatini: ecco il programma

Argomenti discussi: Vinyl Freaks Il Borgo d’Oro si diverte. Musica e mercatini: ecco il programma; Anteprima Vinyl Freaks: a Perugia tre giorni di musica, vinili e mercato agricolo. Protagonista anche CIA Umbria con il Mercato dell'Arco Etrusco.