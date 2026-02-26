Vinicius riscatta il razzismo con un gol | il Real Madrid batte il Benfica 2-1

una sfida di alta intensità ha segnato l’aggancio agli ottavi di finale, con il Real Madrid che ha imponiuto un 2-1 al Benfica e ha chiuso la pratica dopo un periodo complicato. Vinícius Júnior è stato decisivo, sfruttando un assist di Fede Valverde per pronunciare il sorpasso finale e restituire fiducia all’ambiente blanco. Il cammino europeo prosegue, mentre resta aperta l’attenzione sull’evoluzione interna e sulle condizioni dei vari giocatori in vista dei prossimi impegni. Nel torneo continentale, il Real Madrid ha preso l’iniziativa e ha trovato subito la rete di apertura del Benfica con Rafa Silva, che ha messo in salita la gara. Aurélien Tchouaméni ha pareggiato immediatamente la contesa, ristabilendo l’equilibrio e riaccendendo la partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

