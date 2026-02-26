Vinicius Jr ha l’ultima parola mentre Mourinho guarda dall’autobus della squadra

Ovviamente doveva essere lui. Otto giorni dopo le accuse di abusi razzisti a Lisbona, Vinicius Jr ha segnato il gol che ha posto fine alla sfida del Benfica e ha portato il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League. Ma c’era ancora qualcosa di interessante nell’occasione e, anche se è stata una serata tutt’altro che confortevole per i 15 volte campioni, era giusto che Vinicius Jr avesse l’ultima parola. Il suo finale composto dopo 81 minuti è stato seguito dalla danza della bandierina d’angolo che ha scatenato il trambusto all’Estadio da Luz. Sarebbe rimasto impressionato dalla prestazione della sua squadra, anche se alla fine è stata vana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Thuram affossa Mourinho sul caso Vinicius Jr Prestianni: «È patetico, un piccolo uomo. Finché ci saranno comportamenti come questo…» di Redazione JuventusNews24Lilian Thuram affossa Mourinho dopo il caso di razzismo che ha visto protagonisti in questi giorni Vinicius Jr e...

