Vincere a tutti i costi | la sfida più difficile nello sport

La sfida tra due squadre attente al miglioramento ha visto la Valtur Brindisi imporsi in trasferta contro la Unieuro di Forlì, con il punteggio finale di 74-79. L’incontro ha mostrato equilibrio fino ai minuti centrali, poi Brindisi ha responsabilmente spinto sull’intensità difensiva e ha gestito meglio i possessi chiave, assicurando una vittoria esterna fondamentale per il cammino stagionale. La partita è partita con intensa pressione agonistica da entrambe le parti, ma la squadra ospite ha reagito mantenendo una conduzione nel punteggio nei momenti decisivi. Nel corso del match è stata evidente una maggiore efficacia difensiva nella seconda frazione, accompagnata da una gestione più accurata delle rotazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

