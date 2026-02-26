L'università Campus Bio-Medico si distingue per l'approccio che combina formazione scientifica e valori etici, puntando a sviluppare professionisti consapevoli e responsabili. La scelta di integrare queste componenti riflette un impegno nel preparare talenti capaci di affrontare le sfide del settore sanitario con competenza e integrità. La missione dell'ateneo si concentra sulla crescita di figure capaci di coniugare conoscenza e responsabilità sociale.

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "L'università Campus Bio-Medico è una sintesi di quello che è il nostro assetto valoriale, cioè la possibilità di sviluppare nei singoli studenti i talenti valorizzando sempre anche principi etici trasversali a tutte le branche mediche, ingegneristiche o biologiche". Lo ha detto Bruno Vincenzi, preside della Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Ucbm di Roma, oggi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 20252026, spiegando il significato del tema 'Educare l'intelligenza, coltivare l'umanità'. "In un momento storico caratterizzato da un rapido sviluppo delle tecnologie a servizio dell'uomo - ha aggiunto - è fondamentale anche saperle regolamentare e orientare realmente al bene della persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vincenzi (Ucbm): "Formare talenti unendo scienza e principi etici"

L’Europa fatica a formare talenti STEM: solo uno studente su quattro sceglie i percorsi tecnico-scientifici mentre metà delle imprese non trova le competenze necessarieIl sistema scolastico europeo registra un ritardo nella formazione delle competenze STEM che il mercato del lavoro richiede con urgenza crescente.

La scienza smonta i miti sull’intelligenza vegetale (forse non sono loro a somigliarci: siamo noi a voler assomigliare a loro?). Intanto, loro diventano specchi etici, emotivi e politici delle nostre crisi.Il tennista Novak Djokovic, uno dei più forti di tutti i tempi, ha l’abitudine di abbracciare un albero di fico brasiliano: considera il gesto una...