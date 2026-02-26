Vince il bronzo alle Olimpiadi e torna a scuola l’accoglienza trionfale per Flora Tabanelli – Il video

Dopo aver conquistato un medaglia alle Olimpiadi, Flora Tabanelli è tornata tra i suoi compagni. L’arrivo a scuola è stato accompagnato da un’ampia partecipazione e entusiasmo, con studenti e insegnanti che l’hanno accolta calorosamente. La studentessa ha ripreso le lezioni quotidiane, tornando alla routine scolastica dopo l’esperienza olimpica. La scena si è svolta tra sorrisi e applausi, in un clima di festa.

È stato un rientro da star quello di Flora Tabanelli nella sua scuola superiore in Pozza di Fassa, in Trentino. A soli 18 anni, l’atleta azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un impegno che l’ha costretta ad assentarsi dalle lezioni per qualche tempo. Ora che i Giochi invernali sono conclusi, Tabanelli è tornata a scuola, dove i compagni e gli insegnanti le hanno riservato un’accoglienza a dir poco speciale. A diffondere il filmato – dove si vedono decine di suoi compagni di scuola applaudirla nei corridoi – è l’account Instagram della scuola frequentata da Tabanelli, che è iscritta al liceo artistico, indirizzo Design. 🔗 Leggi su Open.online

Un gesto che emoziona. Flora Tabanelli torna a scuola dopo aver vinto la medaglia di bronzo olimpica. Ad aspettarla non ci sono solo i suoi amici, i suoi compagni, ma una intera scuola, con professori e dirigenti annessi, a regalarle un tributo meraviglioso. Ap facebook

Stefano Saltari, chef di Casa Italia a Livigno, sta collezionando sulla sua giacca le firme di ogni medagliato della Valtellina, da Michela Moioli a Flora Tabanelli. Un cimelio che sarà regalato al suo migliore amico Devis. #ANSATerraGusto bit.ly/4aH0ZP9 x.com