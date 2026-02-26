Ville ex dazi e beni confiscati | ecco i luoghi della rigenerazione

In alcune aree della città, si stanno cercando soluzioni per riqualificare ville, edifici storici e beni confiscati, trasformandoli in spazi utili alla comunità. L’obiettivo è ridare vita a questi luoghi, spesso lasciati in stato di degrado, contribuendo a ridurre la pressione sui prezzi del mercato immobiliare. La strada intrapresa mira a conciliare recupero e sostenibilità.

Sottrarre il patrimonio immobiliare all'abbandono e tentare di raffreddare i prezzi del mercato edilizio. È lo scopo del Comune di Bologna che ha presentato oggi in commissione il nuovo Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana, un elenco che comprende 71 edifici di.