Vigilia contro il Cagliari Cuesta | Suzuki convocato ancora c' è tanto da fare
Prima della partita contro il Cagliari, Cuesta ha confermato che Suzuki è stato convocato, ma ha anche sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. Nonostante la recente vittoria contro il Milan, il tecnico del Parma non si è lasciato andare a proclami e ha mantenuto un approccio concreto. La squadra si prepara con attenzione alla sfida in arrivo.
La vittoria contro il Milan di quattro giorni fa non ha cambiato più di tanto Carlos Cuesta. L'allenatore del Parma rimane abbottonato, quasi come in campo, sciorinando un copione che spesso è stato recitato. Ma nelle pieghe del ragionamento del tecnico spagnolo c'è pure una conferma di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l’annuncio su SuzukiCancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona.
Verona-Cagliari, le parole di Pisacane in Conferenza Stampa
Le ultime in casa Cagliari alla vigilia della sfida con la LazioIl rinnovo di Trepy: il 19enne francese è passato in pochi mesi dalla Primavera alla Serie A. Intanto Folorunsho è tornato in gruppo in vista della Lazio ... calciocasteddu.it
Il #Cagliari ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la #Lazio Non figura Michael #Folorunsho, com'era stato preannunciato in conferenza stampa di vigilia dal tecnico rossoblù Fabio #Pisacane E' LA SCELTA GIUSTA L'ARTICOLO - facebook.com facebook
La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/748… #ASRoma x.com