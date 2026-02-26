Vigilia contro il Cagliari Cuesta | Suzuki convocato ancora c' è tanto da fare

Prima della partita contro il Cagliari, Cuesta ha confermato che Suzuki è stato convocato, ma ha anche sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. Nonostante la recente vittoria contro il Milan, il tecnico del Parma non si è lasciato andare a proclami e ha mantenuto un approccio concreto. La squadra si prepara con attenzione alla sfida in arrivo.