VIDEO Festival di Sanremo chi vincerà? I pronostici del pubblico

Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, si fanno sempre più insistenti i pronostici sui possibili vincitori. La gara, che continua a catturare l’attenzione del pubblico, si svolge tra esibizioni, emozioni e tensioni che si riflettono negli ascolti. La diretta di Rai Uno ha registrato un notevole afflusso di spettatori, consolidando la posizione dell’evento nel panorama televisivo.

In archivio la seconda serata del Festival di Sanremo che registra un 59,5% di share, con 9 milioni e 53mila spettatori su Rai Uno. Un Festival che, almeno dagli ascolti, sembra un po’ sottotono. Ed è la sensazione che si percepisce anche qui a Sanremo: meno folla davanti all’Ariston, meno caos nelle vie del centro, un clima più ordinato rispetto all’edizione 2025. Ma l’entusiasmo non manca. Abbiamo raccolto le voci del pubblico tra turisti e appassionati: c’è chi ha già la sua canzone preferita, chi parla di brani destinati a diventare tormentoni e chi si sbilancia sui pronostici per la vittoria finale. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Alta tensione in sala stampa al Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico Carlo Conti è stato protagonista di un acceso botta e risposta, durato oltre 3 minuti, con una giornalista in merito alla scarsa presenza femminile tra i cantanti in gara.

