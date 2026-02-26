Video dal cantiere occupato al Pilastro | le richieste dei residenti
Nel quartiere del Pilastro, un gruppo di residenti ha deciso di occupare il cantiere destinato al nuovo Museo dei Bambini, installando tende e creando un presidio permanente. La protesta ha impedito temporaneamente l’avvio dei lavori, portando alla sospensione delle attività previste. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre le richieste dei residenti vengono portate avanti sul posto.
Il presidio permanente con tanto di tende ha fermato il cantiere per la costruzione del Museo dei Bambini che il Comune voleva costruire nel parco. Ecco la voce dei residenti contrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Cantiere infinito e degrado”. La denuncia di residenti e commercianti: “Un anno per 50 metri di cantiere” / VIDEO
Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato...
Discussioni sull' argomento Museo Futura al Pilastro, gli attivisti hanno occupato il cantiere; Il flashmob contro Trump davanti al consolato Usa (video); Roma, la vergogna del Quadraro: sottopasso vandalizzato a 24 ore dalla riapertura. Divelti i paletti.
Bologna, attivisti abbattono le recinzioni e occupano il cantiere del Muba al Pilastro. E poi ripiantano gli alberi x.com
Cantiere MuBa PARCO LIBERO FREE PARK Abbattute parte delle barriere del cantiere al #parcoMitiliniMonetaStefanini #riceviamoepubblichiamo #MuBa #Futura #Bologna #SanDonatoSanVitale #BolognaPilastro #verdepubblico #stragealberi #d - facebook.com facebook