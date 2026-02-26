Video dal cantiere occupato al Pilastro | le richieste dei residenti

Nel quartiere del Pilastro, un gruppo di residenti ha deciso di occupare il cantiere destinato al nuovo Museo dei Bambini, installando tende e creando un presidio permanente. La protesta ha impedito temporaneamente l’avvio dei lavori, portando alla sospensione delle attività previste. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre le richieste dei residenti vengono portate avanti sul posto.