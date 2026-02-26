Ecco l'introduzione richiesta: Alle ore 20:25 del 26 febbraio 2026, vengono forniti aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma offre informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico, agli incidenti e alle eventuali deviazioni, permettendo agli utenti di pianificare meglio gli spostamenti e di affrontare eventuali disagi lungo i principali percorsi della zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha un incidente che ha coinvolto un motociclo nei pressi del video per Acilia sta provocando disagi su via Cristoforo Colombo verso Ostia al momento ci sono code a partire dal raccordo anulare proprio sul raccordo un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata interna tra le uscite Boccea e Selva Candida anche qui raccomandiamo l'ho dovuta attenzione e dalle 21 alle 24 ci sarà l'ultima fase dello sciopero nazionale del trasporto aereo per conoscere Lo stato dei voli invitiamo a consultare la propria compagnia di riferimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 20:25

