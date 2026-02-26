Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 26 febbraio 2026, sono stati forniti gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità, che monitora in tempo reale le condizioni delle strade e i mezzi di trasporto pubblici. Le informazioni sono utili per chi si sposta nella zona, offrendo dettagli sulle eventuali variazioni o disagi in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio incidente che ha coinvolto un motociclo nei pressi del video per via di Acilia sta provocando disagi su via Cristoforo Colombo in direzione Ostia al momento ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo anulare sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta e Vediamo la situazione proprio sul raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti sul tratto Urbano via.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

