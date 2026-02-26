Alle ore 19:10 del 26 febbraio 2026, si sono registrati aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio di Astral infomobilità ha comunicato le ultime novità in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali deviazioni in corso. Gli automobilisti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per le informazioni più recenti e aggiornate.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un dente che ha coinvolto un motociclo nei pressi del video per via di Acilia in direzione Ostia sta provocando disagi su via Cristoforo Colombo al momento ci sono in colonna a mente a partire dal raccordo anulare e Vediamo la situazione proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia e Salaria tra Bufalotta e La Rustica verso lo stesso raccordo code sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara e sulla Roma Fiumicino all'altezza del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 19:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla statale Pontina...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 24 Roma Teramo...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraIl maltempo sta imperversando in tutto il Lazio, creando notevoli danni. Una bomba d'acqua si è appena abbattuta su via Veneto e nei dintorni, provocando allagementi e forti rallentamenti nella ... roma.corriere.it

Macerata, rivoluzione della viabilità con la chiusura di via Roma e il senso unico di contrada Valteia. Il comandante della polizia locale, Danilo Doria, rassicura: «Questa era l’unica strategia possibile» facebook

#Tgm ore 13 - Domenica la mezza maratona Roma-Ostia, il piano viabilità x.com