Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 26 febbraio 2026, Astral ha diffuso gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, comunicando le condizioni del traffico in tempo reale attraverso il servizio di infomobilità. Le informazioni fornite aiutano a monitorare la situazione e a pianificare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra chiusi e fabbro in direzione Roma sempre per lavori code anche sulla A24 roma-teramo qui tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni restiamo sulla A24 nel tratto Urbano dove si procede a rilento a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo Anulare sempre direzione raccordo code sulla Flaminia tra Corso Francia e via due ponti e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire da Roma Fiumicino fino alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:10

