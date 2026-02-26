Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 16 | 25

Oggi alle 16:25, la viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata attraverso il servizio Astral Infomobilità. Sono disponibili informazioni in tempo reale su eventuali variazioni del traffico e situazioni di rallentamento o chiusure, utili per chi si muove in città e provincia. Il sistema si impegna a fornire dati aggiornati per facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra chiusi e fabbro in direzione Roma sempre per lavori rallentamenti anche sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni e sulla Salaria qui all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria e tra salotto e La Rustica in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

