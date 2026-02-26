Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 15 | 25

E' stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio, datato 26 febbraio 2026 alle 15:25. Il servizio Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali situazioni di disagio sulla rete stradale della zona. Questi dati sono utili per chi si sposta quotidianamente e desidera pianificare meglio i propri percorsi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sempre per lavori code anche sulla Salaria all'altezza della porto dell'Urbe sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Nomentana e La Rustica ed è in corso lo sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolge piloti e assistenti di volo delle principali compagnie.