Alle ore 13:25 di oggi, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata dall'Astral infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sulle condizioni delle strade e sul traffico in tempo reale. Gli automobilisti possono trovare informazioni utili per pianificare meglio i loro spostamenti durante la giornata. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo con la statale Pontina nel territorio di Latina risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra via Migliara 43 strada Piccarello circolazione tornata regolare in direzione Roma invece per il precedente sinistro avvenuto all'altezza di via Vallelata permangono code a partire da Aprilia in direzione della capitale ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo incolonnamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro Anche a causa di un veicolo in panne in galleria Pittaluga traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'aggiornamento sulla A1 roma-napoli... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo con la statale ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Tgm ore 13 - Domenica la mezza maratona Roma-Ostia, il piano viabilità x.com Nuovi lavori e chiusure notturne in direzione Roma #autostrada #lavoriincorso #viabilità#Orvieto - facebook.com facebook