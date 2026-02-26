Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha con la statale Pontina nel territorio di Latina a causa di un incidente il traffico è bloccato tra via Migliara 45 strada Piccarello in direzione Roma con ripercussioni di traffico su strada bassianese verso la via dei Monti Lepini sempre sulla Pontina un altro incidente causa delle code tra Aprilia via Vallelata in direzione della capitale sulla Nettunense invece è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via della Chimica e circolazione tornata regolare In entrambe le direzioni tra via dei Giardini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione regolare in...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo interno...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la sua Lepontina un incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraIl maltempo sta imperversando in tutto il Lazio, creando notevoli danni. Una bomba d'acqua si è appena abbattuta su via Veneto e nei dintorni, provocando allagementi e forti rallentamenti nella ... roma.corriere.it

#viabilità #Roma Labaro, rifacimento del manto stradale su viale Gemona del Friuli. La linea 037 non raggiunge il capolinea di via Fiesse ma inverte la marcia in viale Gemona del Friuli. x.com

Nuovi lavori e chiusure notturne in direzione Roma #autostrada #lavoriincorso #viabilità#Orvieto - facebook.com facebook