Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico tornato Regolare sul raccordo andare ad eccezione dei rallentamenti in carreggiata interna tra Pia e Ardeatina è in esterna dal latte alla Tuscolana andiamo sulla Roma Fiumicino è risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole in prossimità del viadotto della Magliana in direzione Eur sul tratto Urbano della A24 roma-teramo invece si rallenta per traffico tra Togliatti e Verso il raccordo anulare ci spostiamo sulla Nettunense per un incidente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

