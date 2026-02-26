Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 26 feb 2026

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la sua Lepontina un incidente causa delle code tra via dei rutoli e Pomezia Sud in direzione Roma è più avanti incolonnamenti per traffico intenso tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico restiamo nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Acilia via di Malafede sulla via del mare file tra Acilia e Casal Bernocchi in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Casal del Marmo e tisana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 08:40

