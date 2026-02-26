Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la sua Lepontina un incidente causa delle code tra via dei rutoli e Pomezia Sud in direzione Roma è più avanti incolonnamenti per traffico intenso tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico restiamo nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Acilia via di Malafede sulla via del mare file tra Acilia e Casal Bernocchi in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Casal del Marmo e tisana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

