Via Littore Ragusa rimossa la vasca da bagno ma non il cumulo di spazzatura

Lo scorso 20 febbraio è stata pubblicata la segnalazione, con tanto di foto, di una vasca da bagno abbandonata in via Littore Ragusa dall'impresa che aveva concluso i lavori in un appartamento privato. Oggi desidero ringraziare PalermoToday per l'eccezionale servizio che rende alla città e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via Littore Ragusa, vasca da bagno abbandonata dopo i lavori in casaBuongiorno, dall'estate scorsa, dopo che qualcuno ha fatto lavori di ristrutturazione, l'impresa ha pensato bene di abbandonare la vecchia vasca da...

Marina di Ragusa inaugura l’anno con il primo bagnoMarina di Ragusa inaugura l’anno con il primo bagno Una mattina di coraggio, sole e aria fresca sul lungomare Una mattina speciale tra coraggio, sole...