Via Lamarmora lavori di manutenzione della fognatura | cambia la viabilità

Asa fa sapere che è in corso un intervento di manutenzione straordinaria della fognatura nera in via Lamarmora. I lavori si sono resi necessari per garantire la piena efficienza della rete fognaria e prevedono la riparazione e la messa in sicurezza del tratto interessato. Per consentire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, saranno istituiti fino al 4 marzo i seguenti provvedimenti alla viabilità: LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Lavori di manutenzione con utilizzo della piattaforma aerea, cambia la viabilità: le infoNello stesso tratto, nell'area della pista ciclabile sarà istituito un corridoio di transito per soli pedoni e cicli condotti a mano.

Leggi anche: Fognatura, via ai lavori in via Reiss Romoli: modifiche alla viabilità, cosa cambia dal prossimo 17 febbraio

Discussioni sull' argomento Via Lamarmora e Cesare Correnti, Comazzi/Berni Ferretti: In Comune la mano sinistra non sa quello che fa la destra; VENARIA - Il Centro del Restauro si amplia: via al restyling dell'ex Galoppatoio Lamarmora; Milano | Viabilità - Al via la riqualificazione dei binari in via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti; Strade e porfido, al via i cantieri dopo Pasqua: investimenti per oltre 1,5 milioni di euro.

Perdita di gas metano durante lavori stradali in via 95º Reggimento Fanteria a LecceMomenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via 95º Reggimento Fanteria, all’altezza dell’incrocio con via Lamarmora, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ZERO LAVORI – ENTRI SUBITO Zona Via Lamarmora € 128.000,00 NO ASCENSORE ED È UN SECONDO PIANO Appartamento pronto da abitare – nessun intervento necessario! Caratteristiche: Ingresso su ampia zona living open-space con - facebook.com facebook