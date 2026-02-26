Via Chiaravagna smontaggio gru chiusura strada prorogata | i dettagli

Serviranno 48 ore in più rispetto alle prime previsioni per smontaggio e rimozione di una gru edile in via Chiaravagna, all'altezza del civico 58r, questo significa che la chiusura della strada è prorogata. La causa, spiegano dal Comune, sono alcune difficoltà logistiche emerse e i lavori dureranno fino alle ore 23:59 di sabato 28 febbraio. Confermati anche gli itinerari alternativi già comunicati in previsione della chiusura temporanea della strada. Confermate le modifiche alla viabilità insieme agli itinerari alternativi che riportiamo di seguito. I veicoli con dimensioni inferiori al limite di larghezza di 1,60 metri potranno passare direttamente da via Chiaravagna a viale Canepa tramite via Casati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Rimozione gru, via Chiaravagna chiusa per tre giorni: "Impatto significativo sulla viabilità"

Prorogata la chiusura della galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 a Montesilvano: i dettagliL'Anas ha diffuso l'ordinanza che dispone la chiusura della galleria in direzione nord fino alla fine del mese di marzo, con doppio senso di marcia...

Temi più discussi: Mobilità: dal 24 al 26 febbraio via Chiaravagna interrotta all'altezza del civico 58 rosso; Via Chiaravagna chiusa per tre giorni: stop totale a Sestri Ponente dal 24 al 26 febbraio per la rimozione di una gru -; Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso.

Via Chiaravagna smontaggio gru, chiusura strada prorogata: i dettagliServiranno 48 ore in più rispetto alle prime previsioni per smontaggio e rimozione di una gru edile in via Chiaravagna, all'altezza del civico 58r, questo significa che la chiusura della strada è ... genovatoday.it

Via Chiaravagna chiusa fino al 26 febbraioSestri Ponente, via Chiaravagna chiusa dal 24 al 26 febbraio per rimozione gru: stop a traffico e sosta, percorsi alternativi e controlli rafforzati. ligurianotizie.it

Slitta la riapertura di via Chiaravagna all’altezza del civico 58r, dove proseguono le operazioni di smontaggio e rimozione di una gru edile; la chiusura della strada viene prorogata fino alle 23.59 di sabato 28 febbraio per difficoltà logistiche e restano in vigore - facebook.com facebook

Via Chiaravagna interrotta all’altezza del civico 58 rosso, dal 24 al 26 febbraio Via Chiaravagna a Sestri Ponente sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare dalle ore 00:00 di martedì 24 alle ore 23:59 di giovedì 26 febbraio. Percorsi alternativi: smart.comun x.com