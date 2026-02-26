Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:00 si gioca la sfida tra Verona e Napoli. Il Verona cerca punti importanti per risalire dopo la sconfitta precedente e mantenere saldo il terzo posto in classifica. Il Napoli, invece, si prepara ad affrontare questa partita con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Le due squadre scenderanno in campo determinati a ottenere il risultato desiderato.

Il Verona fa visita al Napoli per riscattare la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta e per difendere il terzo posto in classifica dagli assalti delle inseguitrici. La formazione partenopea ha dovuto fare i conti con una situazione di emergenza totale ma l’ha affrontata con carattere, seppur i risultati siano andati comunque sotto il livello standard.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Verona-Napoli (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Verona-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Verona-Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 27° turno di Serie A. calciomercato.com

Verona-Napoli, tifosi azzurri in Curva Nord Inferiore (non i campani): info e prezziLa SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni ... tuttonapoli.net

LA DECISIONE SU SCOTT Ci sarà per Verona-Napoli facebook

Arbitri nella bufera, Chiffi in punizione. Designato Colombo per Verona-Napoli x.com