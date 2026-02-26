Verona-Napoli sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:00 si gioca Verona-Napoli, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il Napoli cerca di recuperare dopo la sconfitta di Bergamo e di consolidare il terzo posto in classifica. Il Verona, invece, punta a sfruttare il fattore casalingo per ottenere un risultato positivo. La partita si presenta come un’opportunità per entrambe di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Napoli fa visita al Verona per riscattare la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta e per difendere il terzo posto in classifica dagli assalti delle inseguitrici. La formazione partenopea ha dovuto fare i conti con una situazione di emergenza totale ma l’ha affrontata con carattere, seppur i risultati siano andati comunque sotto il livello standard.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

