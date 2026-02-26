Verona | 4 nuove rotte Volotea per l’estate 2026 830.000 posti aerei

Volotea lancia quattro nuove rotte internazionali dall'aeroporto Catullo di Verona per l'estate 2026, potenziando la connettività dello scalo veronese. Le destinazioni aggiunte sono Karpathos, Malaga, Minorca e Atene, che si uniscono alle 17 già operative. La compagnia aerea baserà un terzo aereo a Verona, portando i posti in vendita a oltre 830.000, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. La prima rotta a partire sarà Malaga, operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, seguita da Atene e Minorca dal 2 agosto e Karpathos dal 5 agosto. Questi nuovi collegamenti si aggiungono alla rotta per Aalborg, in partenza il 30 aprile, e alla riapertura del collegamento con Comiso dal 27 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

