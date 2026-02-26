Verona | 4 nuove rotte Volotea per l’estate 2026 830.000 posti aerei
Volotea lancia quattro nuove rotte internazionali dall'aeroporto Catullo di Verona per l'estate 2026, potenziando la connettività dello scalo veronese. Le destinazioni aggiunte sono Karpathos, Malaga, Minorca e Atene, che si uniscono alle 17 già operative. La compagnia aerea baserà un terzo aereo a Verona, portando i posti in vendita a oltre 830.000, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. La prima rotta a partire sarà Malaga, operativa dal 1° agosto con due frequenze settimanali, seguita da Atene e Minorca dal 2 agosto e Karpathos dal 5 agosto. Questi nuovi collegamenti si aggiungono alla rotta per Aalborg, in partenza il 30 aprile, e alla riapertura del collegamento con Comiso dal 27 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Volotea, per l’estate 2026 quattro nuove rotte internazionali al Catullo
Ryanair, nuovi aerei per l'estate 2026. Il Ceo Eddie Wilson: "Tre aerei in più con base a Milano e 7 nuove rotte"Con questa manovra 'record' la compagnia aerea irlandese leader in Italia e in Europa punta ai 20 milioni di passeggeri con una crescita del 9%.
Temi più discussi: Volotea lancia l’estate 2026 da Verona: ecco le 4 nuove rotte; 4 nuove rotte Volotea; Volotea aggiunge 4 nuove rotte al network da Verona; Karpathos, Malaga, Minorca e Atene: 4 nuovi voli per l'estate da Verona. E ad aprile arriva la Danimarca con Aalborg.
Volotea da Verona: 4 nuove rotte estive per Atene, Malaga, Minorca e Karpathos nel 2026Volotea apre 4 nuove rotte da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos da agosto 2026. Destinazioni totali 21 e terzo aereo basato sullo scalo. quotidianomotori.com
Volotea lancia l’estate 2026 da Verona: ecco le 4 nuove rotteL’estate 2026 decolla da Verona, Volotea annuncia 4 nuove rotte: dal Catullo si volerà verso Karpathos, Malaga, Minorca e Atene ... veronaoggi.it
Scritte eversive e anti-Stato; (nuove) schifezze olimpiche sui muri di Verona / VIDEO Parole e "concetti" alla base di un quadro più generale che - sulla scia di quanto tristemente osservato a Torino - trova continuità e sfogo da qualche settimana in vari punti del - facebook.com facebook