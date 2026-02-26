Veroli chiuso e sequestrato un locale di musica live abusivo mancava la certificazione antincendio

A Veroli è stato chiuso e sequestrato un locale di musica dal vivo senza certificazione antincendio. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri durante un’operazione mirata a verificare la conformità delle strutture frequentate da giovani. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia volta a garantire la sicurezza negli spazi pubblici e di aggregazione. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei clienti e del personale.

Il gestore dell'attività è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Tolleranza zero sulle irregolarità nei luoghi di aggregazione giovanile. È il bilancio di una mirata operazione di controllo condotta dalla Stazione Carabinieri di Veroli, inserita in un più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone per monitorare i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento musicale. L'attenzione dei militari si è concentrata sui locali della cittadina ernica che abitualmente ospitano serate di musica live, attirando numerosi giovani....