L’Italia si sta preparando per i prossimi playoff dei Mondiali 2026. Tra i giocatori che potrebbero essere convocati c’è anche Antonio Vergara. La squadra di Gattuso sta definendo le strategie per le partite che verranno. La selezione dei giocatori dipenderà da vari fattori e si sta lavorando per mettere insieme la rosa migliore.

L’Italia di Gattuso si prepara ai playoff per i Mondiali 2026 e, tra i nomi che circolano per le convocazioni spunta quello di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli, classe 2006, sta vivendo una stagione di crescita costante in azzurro e ora potrebbe ricevere la chiamata più importante della sua carriera. Gattuso punta sui giovani: Vergara convocato?. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il CT italiano sarebbe orientato a chiamare due talenti che stanno brillando in Serie A: Marco Palestra e Antonio Vergara. Una notizia che, se confermata, sarebbe uno straordinario premio per la stagione del ragazzo di Fratta. Dopo aver ereditato una Nazionale reduce da delusioni che ancora fanno male, Gattuso sembra intenzionato a cambiare rotta e dare fiducia ai giovani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Vergara in Nazionale, arrivano conferme: Gattuso ha un piano preciso

Discussioni sull' argomento Vergara da Nazionale sotto gli occhi del CT: s'è conquistato Coverciano in nove gare; E' arrivato un segnale dall'ultimo allenamento sulle condizioni di McTominay.

Vergara in Nazionale? È nella lista di Gattuso se dovessero verificarsi defezioniScopri il talento di Vergara in Nazionale e il suo impatto nel Napoli. Un giovane calciatore da tenere d'occhio. ilnapolista.it

Vergara convocato in Nazionale per i playoff? La possibile decisione di GattusoPer l'Italia si sta avvicinando sempre di più il momento della verità. Gli azzurri si giocheranno l'acceso ai Mondiali tramite i playoff dove affronteranno prima l'Irlanda del Nord a Bergamo e poi una ... msn.com

Nazionale, da Esposito a Vergara: i giovani che ci danno speranza per il Mondiale L'Italia non ha partecipato alle ultime 2 edizioni del Mondiale, quasi 12 anni senza poter competere per il trofeo più prestigioso del calcio, tanto per una Nazionale piena di stori - facebook.com facebook

#Vergara in Nazionale È nella lista di #Gattuso se dovessero verificarsi defezioni Il Corsport scrive che Gattuso vuole il Mondiale, ora ha bisogno di carattere e di esperienza, Palestra può essere l'unica eccezione x.com