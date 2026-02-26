Ventre sepolto | un romanzo tra identità desiderio e perdita

Ventre sepolto di Aliyeh Ataei è un romanzo ambientato in una Teheran pulsante e soffocante, in cui Mani Rafat, il protagonista, è un ingegnere che sogna di essere un poeta, ma vive intrappolato in una crisi esistenziale senza apparente via d’uscita. La sua angoscia affonda le radici in un trauma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

