Ventimiglia | record di visite a Palazzo Galleani per la Giornata

Ventimiglia celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica con successo record. Ventimiglia ha trasformato la Giornata Internazionale della Guida Turistica in un evento di grande richiamo, attirando l’attenzione di cittadini e turisti. Al centro della celebrazione si è posto Palazzo Galleani, edificio cinquecentesco situato nel cuore della città alta. Costruito nel XVI secolo, il palazzo rappresenta un significativo esempio di architettura storica ligure e custodisce secoli di storia e tradizioni locali. Tra le attrazioni più apprezzate dai visitatori, il giardino pensile, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza culturale. L’evento, organizzato da Guide Turistiche Liguria, Fondazione Galleani – de Bottini e Agosto Medievale, ha una partecipazione record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Sanremo, prezzi record per gli affitti con il Festival: punte di 6.500 euro a settimana; Frontalieri, Ventimiglia Futura boccia l’ipotesi dei bus: Servono soluzioni strutturali, non alternative improvvisate.

