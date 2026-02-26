Velox in viale Sabena Lunedì l’attivazione dopo quasi due anni Ecco come funzionano

Sono passati quasi due anni dall’installazione di cartelli e telecamere. Poi la lunga attesa, le buste di plastica rimaste a oscurare la segnaletica, la scritta rallenta in giallo ben visibile, le tante polemiche. In mezzo anche l’alluvione che ha riempito di acqua il tunnel fino al soffitto. Infine, l’annuncio: da lunedì saranno attivati i ‘nuovi’ – si fa per dire – autovelox in viale Sabena. Una novità anticipata ormai a metà del 2024 e rimasta a sopire fino ad ora. Nel frattempo Palazzo d’Accursio comunica che in quel tratto, lo scorso anno, si sono verificati "sette incidenti per velocità non adeguata". TELECAMERE E AVVISI Dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

